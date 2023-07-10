Происшествия

Трое иностранцев предстанут перед судом в Себеже за незаконное пересечение границы

Трое иностранных граждан предстанут перед судом в Себеже по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 24 апреля 2023 года обвиняемые, находясь на территории Республики Беларусь и не имея возможности попасть в страны Евросоюза, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, однако вскоре были задержаны в лесу сотрудниками пограничной службы.

В настоящее завершено расследование уголовного дела по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) в отношении трех иностранных граждан в возрасте от 17 до 19 лет. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении подследственных продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.