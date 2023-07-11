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Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность бухгалтера в Гдовском районе

Управление ФСБ России по Псковской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекло противоправную деятельность бывшего главного бухгалтера Центра внешкольной работы с детьми города Гдова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что гражданка в течение двух лет с целью незаконного обогащения умышленно завышала в документах сумму своей заработной платы и начисляла себе стимулирующие выплаты. Также она в программное обеспечение вносила расходы на покупку ГСМ, спортинвентаря, различных товаров для нужд Центра, которые фактически не приобретались. При этом неизрасходованные денежные средства перечисляла на свою банковскую карту. Таким образом бюджету Гдовского района был нанесён ущерб на сумму около 2 миллионов рублей.

Приговором Гдовского районного суда женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права замещения должностей, связанных с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Также с фигуранта взыскали ущерб в пользу администрации Гдовского района в размере похищенных денежных средств.

Приговор вступил в законную силу.