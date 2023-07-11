Происшествия

Мошенники получили от псковичей еще около 600 тысяч рублей

Несколько жителей Великих Лук и Порхова поддались на ухищрения мошенников и лишились денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июле горожанам позвонили неизвестные, которые под предлогами якобы предотвращения попыток незаконного оформления кредита и доступа к счетам, а также оказания помощи родственнице после совершения ДТП ввели собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие, а среди них были и пенсионеры, не досчитались в общей сложности около 600 тысяч рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.