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Безработный себежанин похитил телефон у прохожего и скрылся

12.07.2023 12:44|ПсковКомментариев: 0

Себежанин ограбил прохожего, отобрав у него телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 11 июля около 13.00 в городе Себеже возле дома по улице 7-го Ноября у 47-летнего мужчины незнакомец открыто похитил мобильный телефон и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался безработный себежанин 1994 года рождения. Похищенный телефон изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.

Теги: #грабеж #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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