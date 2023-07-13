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Псковичу назначили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Псковичу назначили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

7 июля Псковский городской суд в отношении местного жителя огласил постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Наказание по этой статье предусмотрено за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Протокол о правонарушении составил сотрудник полиции.

Оценив исследованные по делу доказательства, данные о личности гражданина, суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.