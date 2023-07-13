Происшествия

Немаркированные сигареты на 650 тысяч рублей изъяли у продавца в Порхове

Немаркированную табачную продукцию стоимостью более 650 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники в торговом павильоне города Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

Таможенники провели рейд по торговым точкам районного центра. На прилавках и в подсобном помещении одного из павильонов обнаружено 5 586 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации. Удалось выявить происхождение только части табачных изделий с нанесенной на пачки сигарет информацией об изготовителях, зарегистрированных в Республике Беларусь и ОАЭ. Всю табачную продукцию изъяли сотрудники ОМВД России по Порховскому району.

«В первом полугодии сотрудники таможни провели более 20 проверочных мероприятий в различных районах Псковской области. Изъято из продажи 22 497 пачек немаркированной российскими акцизными марками табачной продукции на сумму, превышающую 2,5 млн рублей», – рассказала исполняющая обязанности начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Надежда Яковлева.