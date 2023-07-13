Происшествия

Кошку Машу украли из Городского культурного центра в Пскове

Кошку Машу украли в Городском культурном центре Пскова. Об этом сообщается в группе ГКЦ в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Городской культурный центр Пскова

«У нас украли нашу кошку Машу! Вчера (13 июля) в 17:17 к Городскому культурному центра со стороны улицы Яна Фабрициуса подошёл мужчина, поднял Машу, поразглядывал, взял на руки и ушёл с ней», - рассказали в ГКЦ.

Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения.

«Маша - кошечка добрая и ласковая, но на руках сидеть не любит. На видео видно, что она пыталась слезть с рук, а он ей не дал это сделать», - отметили сотрудники ГКЦ.

Человека, который украл кошку Машу, просят вернуть ее на пост охранника, иначе сотрудники ГКЦ намерены обращаться в полицию.

Напомним, кошка Маша - известный обитатель Псковского городского культурного центра, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.