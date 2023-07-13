Ремонт фонтана после действий хулиганов в Опочке обошелся в 70 тысяч рублей

После действий хулиганов на починку фонтана в парке Победы в Опочке пришлось потратить 70 тысяч рублей. Теперь фонтан снова работает.
Фото: газета «Красный маяк»
Результатом хулиганских действий со стороны посетителей парка стал перегоревший насос, который подавал воду через форсунки. Чтобы возобновить работу фонтана в полном объёме (заменить и установить новый насос), понадобилось около 70 тысяч рублей, пишет газета «Красный маяк».
В рамках муниципального контракта муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис» организовало работы по замене насоса в фонтане.
Городская администрация в очередной раз призвала жителей бережно относиться к сооружениям города.
Ранее сообщалось, что фонтан в Опочке стал пенным.