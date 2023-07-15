Происшествия

Водитель сломал позвоночник, выпав из кабины автомобиля в Великих Луках

Извещение о несчастном случае на рабочем месте поступило в Государственную инспекцию труда в Псковской области от ООО «Интерсервис», зарегистрированном в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе инспекции.

«Водитель организации, находясь в городе Великие Луки, получил травму при взвешивании на весах автомобиля с сыпучими материалами. Спускаясь из кабины автомобиля, работник, не удержавшись за поручень, упал спиной на жесткую поверхность. В результате падения у 41-летнего мужчины диагностирован закрытый компрессионный перелом позвоночника», - отметили в инспекции.

Проводится расследование несчастного случая.