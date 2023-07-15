Происшествия

Около миллиона рублей «подарили» мошенникам доверчивые жители Псковской области

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Дно и Острова поддались на уловки нечистых на руку лиц и лишились денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники, которые под предлогами якобы предотвращения незаконного оформления на собеседников кредита, возможности получения прибыли от инвестирования на брокерской интернет-платформе, а также оказания помощи родственникам после ДТП ввели их в заблуждение.

Потерпевшие не досчитались в общей сложности около миллиона рублей, которые достались мошенникам. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.