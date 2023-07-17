Происшествия

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Стругокрасненского района после общения с мошенниками лишились более 2,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные звонили некоторым доверчивым людям и под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или доступа к банковским счетам завладели денежными средствами собеседников.

Некоторые участвовали в операциях купли-продажи товаров на интернет-сайтах. И они тоже столкнулись с мошенниками.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.