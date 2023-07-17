Происшествия

Тринадцать единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

Тринадцать единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю с 8 по 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства провели 39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили семь административных правонарушений, изъяли тринадцать единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.