Происшествия

Местные жители заметили медведя в Новоржевском районе

Местные жители заметили медведя среди деревень Новоржевского района. об этом сообщается в группе «Подслушано Новоржев» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

«Сегодня (21 июля - ред.) утром житель деревни Коростовец встретил на дороге в Баруту, сразу за деревней на входе в Фальковский лес медведя. Медведь посмотрел на мужчину и ушел в лес», - говорится в сообщении.

Следы хищника также заметили в Коростовце со стороны деревни Гривино.

«До этого в Коростовце со стороны Гривино у крайних домов были разрыты муравейники и лежал медвежий помет. Грибники и ягодники, будьте осторожны!» - предупредили местных жителей.