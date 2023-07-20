Происшествия

Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области

Двоих жителей Псковской области могут привлечь к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Псковского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В апреле в районе населенного пункта Крупп Печорского района пограничники задержали молодого человека, который ловил рыбу в акватории Псковского озера в период действия запрета на вылов водных биологических ресурсов и с применением запрещенных орудий лова.

У задержанного изъяли три ставные лесковые рыболовные сети и более 360 экземпляров различных видов рыб, среди которых щука, густера, окунь, плотва и другие. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам расценивается как крупный, в связи с чем в отношении задержанного возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 1 статьи 256 УК РФ.

В мае при аналогичных обстоятельствах в акватории Псковского озера в районе населенного пункта Зимний Борок Печорского района пограничники задержали гражданина России, также незаконно ловившего рыбу. У мужчины изъяли запрещенные орудия лова – две ставные лесковые рыболовные сети и порядка 200 экземпляров различных видов рыб, среди которых судак, густера, окунь и другие.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ.