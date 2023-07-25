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В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену

В организации убийства успешного предпринимателя из Псковской области, которого расстреляли во время охоты, родственники погибшего обвиняют его гражданскую супругу. По странному стечению обстоятельств сразу после гибели предпринимателя женщина стала собственником его бизнеса.

Фото: Следственный комитет РФ

«Она переписала на себя ИП, переклеивала уже ценники. <...> Она уже все на себя переписала. Даже рыбхоз и кузницу», - приводит слова сына погибшего «НТВ».

От первого брака у бизнесмена остались двое сыновей. Они говорят, что отец их очень любил, помогал и постоянно был на связи. Старший сын вспоминает, как незадолго до гибели отец построил дом специально для своих детей. По задумке бизнесмена, такой шаг должен был сблизить детей от первого брака с его новой семьей. Однако после гибели предпринимателя сыновьям в отцовском доме оказались не рады.

«Когда дети поехали на 40 дней, их выгнали. Поменяли замки. Даже в гостевом доме, который был построен для детей, чтобы они приезжали постоянно», - рассказала бывшая супруга погибшего.

Как выяснилось, предприниматель ездил на охоту в одно и то же место каждый день на протяжении двух недель. Родные погибшего уверены, что убийство заказное, а киллер прекрасно знал маршрут передвижения мужчины. Бывшая жена бизнесмена считает, что преступление тщательно спланировано, а следы заметены.

«Телефон был чист. Все стерто. Отпечатков пальцев даже его нет на квадроцикле, на котором он поехал на охоту. Камеры почищены, а камеры на территории дома. Это значит, что кто-то свой», - считает бывшая супруга бизнесмена.

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Гражданская же жена все подозрения в свой адрес отметает. Женщина говорит, что сыновей из дома никто не выгонял, а передача бизнеса ей - это добровольное желание самого бизнесмена.

В ближайшее время следователи планируют проверить некоторых людей из ближайшего окружения погибшего на полиграфе. Эта же процедура возможно предстоит бизнес-партнерам умершего.