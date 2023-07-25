Происшествия

Два пожара случилось в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем

Два пожара случилось за сутки в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 24 июля в деревне Шейкино Куньинского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 25 июля на улице Энергетиков в Дедовичах по этой же причине в пятиэтажном многоквартирном жилом доме №5 на третьем этаже горел мусор.

Кроме того, 24 июля в Псковской области произошло еще три возгорания. О первом пожаре стало известно в 18:31. Жилой дом в деревне Ямм Гдовского района удалось потушить до прибытия пожарных.

В тот же день в 19:09 на улице Первомайской в Себеже горела комната в жилом доме. Дом закоптился по всей площади. Предполагается, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки в электроприборе.

А в 19:29 МЧС стало известно о пожаре в Стругах Красных. На улице Школьной огонь повредил стену и потолочные перекрытия хозяйственной постройки. Предварительная причина возгорания – неисправность прибора печного отопления. Пожарным удалось спасти баню.