Происшествия

Жителя Узбекистана осудили в Псковском районе за избиение человека

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в избиении человека (часть 1 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В феврале прошлого года подсудимый избил потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Оценив представленные доказательства, с учетом обстоятельств дела суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв его под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.