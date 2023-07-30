Происшествия

Псковская «Ласточка» задерживается на 2 часа из-за возгорания тепловоза в Моглино

Задержка электропоезда №813 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Печоры более чем на 2 часа ожидается вечером 30 июля из-за задымления локомотива хозяйственного поезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В филиале напомнили, что сегодня в 17:36 на однопутном перегоне Моглино - Новоизборск в Псковской области произошло задымление локомотива хозяйственного поезда. К месту происшествия направили пожарный поезд со станции Псков. Возгорание ликвидировал. По предварительной информации, пострадавших нет.

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«В связи с происшествием на данном направлении ожидается задержка электропоезда №813 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Печоры более чем на 2 часа. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам и предпринимает меры по сокращению времени опоздания поезда», - сообщили в компании.

Информацию о фактическом прибытии поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).