Стала известна причина возгорания локомотива на станции Моглино

Предположительная причина возгорания тепловоза на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе - короткое замыкание электрооборудования внутри высоковольтной камеры локомотива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области
Напомним, возгорание произошло 30 июля в 17.38, тепловоз загорелся в деревне Токарево Псковского района. В локомотиве выгорела кабина машиниста и высоковольтная камера.
Сам локомотив от огня удалось спасти.
Напомним, из-за пожара 30 июля задержался электропоезд №813 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Печоры.