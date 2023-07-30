Происшествия

Стала известна причина возгорания локомотива на станции Моглино

Предположительная причина возгорания тепловоза на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе - короткое замыкание электрооборудования внутри высоковольтной камеры локомотива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, возгорание произошло 30 июля в 17.38, тепловоз загорелся в деревне Токарево Псковского района. В локомотиве выгорела кабина машиниста и высоковольтная камера.

Сам локомотив от огня удалось спасти.

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Напомним, из-за пожара 30 июля задержался электропоезд №813 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Печоры.