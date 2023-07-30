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Незавершенный строительный объект снесли в Великих Луках

Незавершенный строительный объект снесли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов

На исполнении находились исполнительные производства в отношении шести физических лиц об обязании снести незавершенный строительный объект, расположенный на земельном участке в Великих Луках.

Как уточнили в ведомстве, должники ознакомлены с постановлениями о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о взыскании исполнительского сбора. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении на выезд должников их РФ. Исполнительные документы должники в срок, установленный для добровольного исполнения, не исполнили. Судебный пристав вынес исполнительские сборы с должников в размере 5000 рублей.

Также должники предупреждены об административной ответственности по статье 17.15 часть 1 «Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора».

Во избежании административного наказания физические лица снесли незавершенный строительный объект и оплатили исполнительский сбор в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.