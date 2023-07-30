Происшествия

Безработный мужчина украл мотоблок у жителя великолукской деревни

Кражу мотоблока и другого имущества раскрыли в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию за помощью обратился житель деревни Кислово Великолукского района, мужчина 1987 года рождения. Он заявил о краже. Потерпевший пояснил, что кто-то сорвал замок с его сарая и похитил из помещения мотоблок, бензопилу и комплект зимней резины на штампованных дисках.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался безработный великолучанин 1999 года рождения. В ходе обыска у него изъяли похищенный мотоблок.