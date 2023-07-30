Происшествия

Молодого человека из Палкинского района осудили за случайное убийство собутыльника

19-летнего жителя Палкинского района привлекли к уголовной ответственности за случайное убийство (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В октябре подсудимый и его 55-летний знакомый распивали спиртное. В процессе употребления алкоголя они поссорились. Злоумышленник не менее 25 раз ударил потерпевшего руками и металлическим совком по голове, туловищу, рукам и ногам, чем причинил физическую боль и телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и перелома грудины. Согласно заключению эксперта, указанные телесные повреждения повлекли смерть потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.