Происшествия

Великолучанин хотел вернуть потерянный телефон и лишился 10 тысяч рублей

Великолучанин хотел вернуть потерянный телефон и лишился 10 тысяч рублей. Молодой человек заявил о хищении денежных средств с его банковского счета в полицию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель Великих Лук, молодой человек 1994 года рождения, рассказал полицейским, что в конце июля через социальные сети с ним связался неизвестный и сообщил, что готов вернуть потерянный великолучанином телефон. Безвозмездно собеседник помогать владельцу гаджета отказался и захотел получить вознаграждение 10 тысяч рублей. Молодой человек решил перевести неизвестному необходимую сумму, однако после перевода денег телефон не вернули.

Местный житель обратился в ОМВД России по городу Великие Луки. Подробности выясняются.