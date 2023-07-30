Происшествия

Псковичка хотела заработать на маркетплейсе и потеряла почти 70 тысяч рублей

32-летняя жительница Пскова хотела заработать на маркетплейсе и стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что в мессенджер ей поступило сообщение от неизвестного. Собеседник предложил легкий заработок в Интернете: на известном маркетплейсе было необходимо выкупить определенный товар, взамен девушка должна была получить дивиденды в виде кешбэка. Псковичка перевела собеседнику около 67 тысяч рублей, но обещанной прибыли не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.