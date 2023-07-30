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Происшествия

Россиянин сделал своей возлюбленной предложение и утонул

05.08.2023 20:57|ПсковКомментариев: 0

В Краснодарском крае россиянин утонул после того, как сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, поздним вечером он и его избранница пришли на городской пляж Тимашевска, находящегося под Краснодаром. Предполагается, что там молодой человек сделал ей предложение, после чело молодые люди решили отметить событие, выпив спиртные напитки.

Уже за полночь пара решила немного попрыгать с пирса в реку Кирпили. После одного из прыжков 34-летний россиян начал звать на помощь, понимая, что тонет. В тот же момент на пляж бросились местные жители и спасатели, вытащившие мужчину из воды. При этом, как уточнил канал, россиян был уже без признаков жизни. «Приехавшая скорая лишь констатировала его смерть», — сказано в сообщении.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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