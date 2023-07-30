Происшествия

Росгвардейцы задержали 50-летнюю псковичку за кражу станков для бритья

Росгвардейцы задержали псковичку, которая совершила кражу в гипермаркете 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 20:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что 50-летняя женщина попыталась похитить из торгового зала станки для бритья. Заметив противоправные действия, работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали женщину и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.