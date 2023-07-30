Происшествия

Пять пожаров из-за короткого замыкания произошло в Псковской области за выходные

Пять пожаров из-за короткого замыкания электропроводки произошло в Псковской области за выходные, 5-6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

5 августа загорелась баня в деревне Горбы Стругокрасненского района. Вызов о пожаре поступил в МЧС в 8.09. Баня сгорела, от огня удалось спасти два жилых дома. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки на вводе в баню.

В этот же день в 18.28 стало известно о возгорании в деревне Тупичино Красногородского района, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Сгорело бесхозное строение. Спасли от огня баню.

Кроме того, в ночь на 6 августа произошел пожар на улице Пролетарской в Острове. В жилом доме уничтожена кровля. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки в доме.

По этой же причине сгорела баня на улице Октябрьской в деревне Славковичи Порховского района, о пожаре в МЧС сообщили в 1.34.

А в 2.34 стало известно о пожаре на улице Ленинской в селе Середка Псковского района. Баня выгорела изнутри, огонь уничтожил кровлю.

В 3.13 поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Шоссейной в Новосокольниках. Из-за короткого замыкания электропроводки сгорела кровля.

Еще один пожар произошел утром 6 августа, о нем стало известно в 9.48. В деревне Дрязжинка Порховского района горела баня, огонь уничтожил кровлю. Причина - короткое замыкание электропроводки.