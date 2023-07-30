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Происшествия

Псковичка перевела «сотруднику Центробанка» почти 2,5 млн рублей

07.08.2023 18:04|ПсковКомментариев: 0

Несколько жителей Псковской области доверились мошенникам и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина 1973 года рождения доверилась лжесотруднику Центробанка и перевела нечистым на руку лицам 2 миллиона 450 тысяч рублей.

Пскович 1989 года рождения заявил о хищении 50 тысяч рублей. Мужчине поступило сообщение от имени знакомого с просьбой одолжить денег. Потерпевший решил оказать содействие приятелю и перевел деньги на присланные реквизиты банковского счета. И только позже узнал, что стал жертвой злоумышленника.

38-летнему великолучанину позвонил лжесотрудник полиции и рассказал, что нужно срочно предотвратить попытку несанкционированного оформления кредита. Для этого кредитные средства нужно вывести на безопасный счет. Мужчина выполнил указанные действия и лишился почти 550 тысяч рублей.

Аналогичный звонок 6 августа поступил 26-летнему псковичу. Общение с мошенником обошлось потерпевшему в 372 тысячи рублей.

За помощью полицейских также обратилась великолучанка 1985 года рождения. Женщина решила заработать на финансовой бирже и перевела инвестиции неизвестному собеседнику. Но вместо заработка великолучанка лишилась более 260 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #происшествие #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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