Происшествия

Псковичка перевела «сотруднику Центробанка» почти 2,5 млн рублей

Несколько жителей Псковской области доверились мошенникам и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина 1973 года рождения доверилась лжесотруднику Центробанка и перевела нечистым на руку лицам 2 миллиона 450 тысяч рублей.

Пскович 1989 года рождения заявил о хищении 50 тысяч рублей. Мужчине поступило сообщение от имени знакомого с просьбой одолжить денег. Потерпевший решил оказать содействие приятелю и перевел деньги на присланные реквизиты банковского счета. И только позже узнал, что стал жертвой злоумышленника.

38-летнему великолучанину позвонил лжесотрудник полиции и рассказал, что нужно срочно предотвратить попытку несанкционированного оформления кредита. Для этого кредитные средства нужно вывести на безопасный счет. Мужчина выполнил указанные действия и лишился почти 550 тысяч рублей.

Аналогичный звонок 6 августа поступил 26-летнему псковичу. Общение с мошенником обошлось потерпевшему в 372 тысячи рублей.

За помощью полицейских также обратилась великолучанка 1985 года рождения. Женщина решила заработать на финансовой бирже и перевела инвестиции неизвестному собеседнику. Но вместо заработка великолучанка лишилась более 260 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.