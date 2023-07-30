Происшествия

Жилой дом и сто рулонов сена спасли от огня в Локнянском районе

Сто рулонов сена и жилой дом удалось спасти от огня в деревне Павлово Локнянского района 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в Локнянском районе сообщили 17.18. Горела хозяйственная постройка. Часть постройки сгорела, другая повреждена огнем. Спасти удалось жилой дом и сто рулонов сена. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки.

Кроме того, в 12.37 стало известно о пожаре в Острове на 339-м километре трассы Р-23. В автомобиле ВАЗ 2113 2002 года выпуска из-за короткого замыкания выгорела электропроводка в моторном отсеке.

Про еще один пожар сообщение поступило в 14.40. В деревне Пруд Усвятского района в жилом доме огнем повреждена веранда. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом.

Еще об одном возгорании стало известно в 18.15. В деревне Троица Великолукского района в автогрейдере Volvo g946 2011 года выпуска выгорела кабина и моторный отсек, сгорели задние колеса. Причиной возгорания стала неисправность системы высокого давления.

А в 21.03 на улице Красноармейской в городе Пыталово произошло возгорание в двухэтажном здании. На первом этаже в помещении повреждена обшивка стены на площади 5 квадратных метров. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в здание.