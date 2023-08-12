Происшествия

Человек пострадал при возгорании ВАЗа в Пушкиногорском районе

Человек пострадал из-за возгорания автомобиля в Пушкиногорском районе 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

О пожаре стало известно в 13.49. Сгорел автомобиль ВАЗ 2131 2010 года выпуска. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Еще один пожар произошел 13 августа в 20.24 в деревне Переслегино Великолукского района. Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица сгорел мусор в бесхозном строении.

А в ночь с 12 на 13 августа, в 2.33, поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Урожайной в деревне Родина Псковского района. Постройка выгорела изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания - поджог.

Кроме того, 12 августа на улице Школьной в деревне Партизанская Гдовского района сгорела кровля неэксплуатируемого строения, помещение выгорело изнутри. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Удалось спасти от огня жилой дом и две хозяйственный постройки.