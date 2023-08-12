Происшествия

Плюсские полицейские раскрыли гаражную кражу

Сотрудники полиции в Плюсском районе раскрыли гаражную кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью к полицейским обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что из его гаража на Набережном переулке в Плюссе украли колесный диск от автомобиля.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый мужчина 1989 года рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), ведется расследование.