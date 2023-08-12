Происшествия

Беременную мошенницу осудили в Великих Луках

28-летнюю жительницу города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В октябре женщина в социальной сети «ВКонтакте» разместила объявление о сдаче в аренду своей квартиры. Жители соседнего района, желая переехать в город Великие Луки, передали злоумышленнице 7 тысяч рублей. Подсудимая распорядилась деньгами по своему усмотрению, а обязательства по сдаче в аренду квартиры не исполнила.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в совершении преступления по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначили наказания в виде 9 месяцев лишения свободы с отсрочкой на срок беременности и до достижения родившимся ребенком 14-летнего возраста.