Происшествия

Школьница пропала в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Алины Бучминской 2007 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 16 августа она ушла из дома по месту жительства в Неёлово-2, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Предположительно, могла уехать в Псков. Ранее уходила.

Приметы: на вид 13 лет, рост 145 сантиметра, русые волосы, короткая стрижка, серо-зеленые глаза, среднего телосложения.

Была одета в красную футболку, джинсовые шорты, красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины Бучминской, просят незамедлительно обратиться ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.