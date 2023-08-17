Происшествия

Пскович попался на краже спиртного и закуски

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, который украл из магазина еду и алкоголь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 августа около 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который украл из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.