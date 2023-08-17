Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Пскове

Мужчина 1984 года рождения пострадал при пожаре в многоквартирном доме на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Пожар произошел в 3:54 в 9-этажном многоквартирном доме. Пострадавшего нашли сотрудники пожарно-спасательных подразделений и передали его для оказания медицинской помощи. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. При ликвидации пожара эвакуировали десять человек, также удалось спасти двух человек.

Всего за минувшие дежурные сутки, с 17 на 18 августа, пожарно-спасательные подразделения Псковской области тушили один ландшафтный и четыре техногенных пожара.

В 12:04 в многоквартирном жилом доме по улице Текстильной в Пскове произошёл пожар. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине. При ликвидации пожара произвели эвакуация десяти человек, в том числе пятерых детей.

В 17:07 в деревне Майкино Великолукского района горел жилой дом. Там огонь повредил кресло. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Удалось спасти жилой дом.

В 18:33 в СНТ «Малое Фомкино» Псковского района в результате возгорания в хозяйственной постройке огонь повредил наружную стену. Пожар мог произойти из-за поджога. Удалось спасти баню и жилой дом.