Происшествия

Мужчина украл алюминиевый бидон и таз в Новосокольниках

Кражу имущества из частного дома раскрыли сотрудники МО МВД России «Новосокольнический». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию с заявлением о хищении вещей обратился 43-летний житель деревни Шахниха Новосокольнического района. Он рассказал, что в июле неизвестный проник через открытую дверь на веранду его частного дома. Похитителю удалось вынести алюминиевый бидон и таз.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого - это житель Новоскольнического района 1986 года рождения. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.