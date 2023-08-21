Происшествия

Десять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме Пскова

Десять человек эвакуировали из-за пожара в доме №30 по Октябрьскому проспекту в Пскове 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании сообщили в 15:39. В трехкомнатной квартире в многоэтажном жилом доме огонь повредил кухню. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Спасатели эвакуировали десять человек.

Кроме того, трех людей эвакуировали из дома в Великих Луках 19 августа. В доме №11 по улице Гоголя выгорела однокомнатная квартира на 3 этаже. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.