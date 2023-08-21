Происшествия

Парализованную и обезвоженную собаку выбросили в пакете на улице Михайловской под Псковом

Парализованную собаку выбросили в сумке-пакете на пустыре на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото / видео здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня на пустыре Михайловской улицы была случайно найдена сумка- пакет. Пакет плакал. В нем лежала парализованная собачка», - говорится в сообщении.

Псу дали кличку Лучик. Собака находилась практически в термальной стадии. Кроме того, у него отсутвутвуют зубы.

«Обезвоживание, пил, не переставая. Ел паштет "Рекавери",разбавленный куриным бульоном. И плакал. Лучику очень нужны детские пюрешки. У него нет зубов. Но он очень хочет кушать. Не знаем сколько Лучику осталось. Но теперь он однозначно не умрет в пакете на пустыре», - добавили зоозащитники.