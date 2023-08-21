Происшествия

Жители Псковской области стали жертвами мошенников и лишились почти 400 тысяч рублей

Очередные случаи телефонных мошенничеств зарегистрированы на территории Псковской области, местные жители стали жертвами мошенников и лишились почти 400 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерке 1954 года рождения позвонил неизвестный. Собеседник пояснил псковичке, что является сотрудником службы безопасности банка и готов помочь женщине предотвратить несанкционированное оформление кредита. Потерпевшая поверила лже-банкиру и перевела ему 21 тысячу рублей.

62-летнему псковичу поступил аналогичный звонок от «сотрудника полиции». Общение стоило мужчине 230 тысяч рублей. Именно столько он отправил на банковский счет незнакомого лица.

В ОМВД России по Островскому району также с заявлением о хищении средств обратилась местная жительница 1991 года рождения. Женщине также позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Госуслуг». Под предлогом несанкционированного оформления кредита добычей злоумышленника стали 130 тысяч рублей.

По всем фактам дистанционных хищений возбудили уголовные дела.