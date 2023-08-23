СК возбудил дело после крушения самолета в Тверской области

По факту крушения самолета Embraer в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщили в Следственном комитете России в среду, 23 августа.
«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», — приводят «Известия» сообщение СК.
По предварительной информации, на борту самолета находился Евгений Пригожин.