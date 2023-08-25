Происшествия

Вора со стажем отправили в колонию за кражи в Псковском районе

Наказание в виде лишения свободы снова будет отбывать 39-летний пскович, совершивший ряд краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Особо опасный рецидивист, ранее многократно судимый за кражу, после отбытия наказания вновь совершил ряд аналогичных преступлений.

2 января злоумышленник проник в квартиру, расположенную в многоквартирном доме на улице Михаила Егорова в деревне Борисовичи Псковского района, откуда похитил два мобильных телефона. В этот же день он, находясь в квартире знакомого, расположенной в той же деревне, похитил у него наушники, часы и банковскую карту, которой в последующем расплачивался в магазинах. А 14 февраля похитил мобильный телефон продавца в магазине сотовой связи, расположенном в ТЦ «Максимус» города Пскова.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, признание вины, состояние здоровья) и наличия отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.