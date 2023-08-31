Происшествия

Неопознанный объект нейтрализовали в небе над Псковом в районе Крестов

Неопознанный объект нейтрализовали в небе над Псковом в районе Крестов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации», – написал губернатор.

Он уточнил, что на земле никаких последствий нет.

Подробности уточняются.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

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Запуск дронов и других беспилотников на территории Псковской области запрещен. Между тем некоторые жители продолжают это делать, повышая тревожность граждан. При обнаружении беспилотника следует сообщать об этих случаях по номеру 112.