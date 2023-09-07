Происшествия

Псковича будут судить за попытку украсть хлеб из магазина

Житель города Пскова предстанет перед судом за кражу продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Мужчина похитил товар на сумму 600 рублей – творог, хлеб и другой товар. Когда сотрудник магазина стал останавливать мужчину, он, игнорируя продавца, направился к выходу магазина. Однако на помощь поспешили другие сотрудники магазина и остановили грабителя.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.