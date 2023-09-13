Происшествия

Ранее судимый опочанин украл бензопилу из магазина

Кражу бензопилы из магазина строительной техники раскрыли сотрудники УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В полицию обратились работники магазина строительной техники. Они заявили о хищении бензопилы с прилавка.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 47-летний опочанин, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.