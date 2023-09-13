Происшествия

Двое человек заблудились в лесах Псковской области за сутки

Двое человек заблудились в лесах Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, заявка на оказание помощи при проведении поисков поступила в МЧС от ОМВД России по Псковскому району 12 сентября. Мужчина потерялся в лесу вблизи деревни Теребище. 13 сентября в 14:00 поиски завершены, мужчина вышел из леса самостоятельно.

В тот же день заявка поступила от МО МВД России «Себежский». Мужчина 1957 года рождения потерялся в лесу вблизи деревни Мануково Пустошкинского района. 13 сентября в 13:00 поиски были завершены, мужчина также сам вышел из леса.