Происшествия

Пенсионерка в белом платке пропала в Себежском районе

80-летняя Людмила Орлова (Кошельцева) пропала в деревне Михеево Себежского района, последний раз пенсионерку видели 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Пенсионерка была одета в черную или темно-синюю ветровку, темно-синие спортивные штаны, черные резиновые сапоги и белый платок.

Информацию, которая поможет найти этого человека, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.