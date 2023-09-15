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Безработный себежанин украл кроссовки 11-летней девочки во время тренировки на байдарках

Сотрудники полиции установили личность гражданина, который украл кроссовки в Лебяжьем сквере на улице Пролетарской в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Себежский».

14 сентября 10:45 в дежурную часть обратилась местная жительница и рассказала, что в Лебяжьем сквере, где проходила тренировка на байдарках, у её 11-летней дочери украли пару белых кроссовок.

Преступником оказался местный житель 1971 года рождения. Мужчина нигде не работает, ранее не привлекался к административной ответственности. Его доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. Получены признательные показания, изъяты белые кроссовки и переданы заявительнице.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.