Происшествия

В России задержали живодёра, гревшего кота в микроволновке

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с котом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

В соцсетях появилось видео, на котором человек издевался над рыжим котом. Живодёр душил животное и избивал его, а также засовывал его во включённую микроволновку. Отмечается, что в полицию обратились граждане, увидевшие видеозапись с жестоким обращением с котом в интернете. Они добавили, что мужчина может находиться в Тарном проезде. Животное отправили в ветеринарную клинику.

«Подозреваемый был задержан стражами порядка и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка», — пояснили в полиции.