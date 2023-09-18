Происшествия

Мужчина с ножом ворвался к соседям под Псковом и угрожал убить 8-летнюю девочку

Вооруженный ножом мужчина угрожал убийством своей соседке и ее малолетней дочери в деревне Глоты Псковского района сегодня, 18 сентября. Женщина рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что уже несколько раз позвонила в полицию.

«Неадекватный мужчина, вооруженный ножом, вырвал дверь на участок, зашел на территорию частного жилого дома, выкрикивал угрозы о расправе! Дома была одна 8-летняя дочь, которая чудом успела закрыться в доме! Сейчас я уже приехала с работы домой», - рассказала женщина.

Она отметила, что на мужчину ранее уже писали заявление в полицию.

«Сейчас я дома, стою у калитки, жду полицию», - поделилась мать девочки.

Она отметила, что ранее у нее с соседом возникали конфликтные ситуации из-за домашних питомцев. Мужчина якобы натравливал своих собак на собак соседки.