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Псковские таможенники изъяли в магазинах немаркированную табачную продукцию на 35 млн рублей

18.09.2023 17:03|ПсковКомментариев: 0

За два дня псковские таможенники в магазинах, гаражах и складских помещениях обнаружили немаркированную в соответствии с российским законодательством табачную продукцию на 35 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

В Пскове и Опочке сотрудники таможни осмотрели несколько торговых точек и помещений, используемых индивидуальными предпринимателями складирования табачных изделий. В Опочке собственник магазина предлагал к реализации 23104 пачки сигарет и 189 литров алкогольной продукции без средств идентификации. В областном центре в одном из гаражей обнаружено 80900 пачек сигарет без акцизных марок на сумму, превышающую 9,5 млн рублей. На территории одного из складов Пскова хранилось 7300 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и 2402 литров немаркированной алкогольной продукции.

«В одном из гаражных кооперативов Псковского района мы обнаружили 171 575 пачек немаркированных в соответствии с российским законодательством сигарет на сумму, превышающую 20 млн рублей. По количеству выявленных сигарет без средств идентификации это складское помещение лидирует среди подобных», - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Вся табачная и алкогольная продукция изъята. Проводятся проверочные мероприятия.

Теги: #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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